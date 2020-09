25-aastane endine Venemaa hokilootus hukkus autoõnnetuses

View this post on Instagram

Дорогие друзья! В ХК «Динамо-Алтай» случилось большое горе: сегодня ночью в автокатастрофе погиб вратарь нашей команды Вадим Орехов. Уроженец Новосибирска, окончив местную хоккейную школу «Сибирь», свою профессиональную карьеры начал в «Сибирских Снайперах» далее играл за клубы «Сарматы» (Оренбург), ХК «Тамбов», «Горняк» (Рудный), ХК «Рязань», «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин). За «Динамо-Алтай» Вадим провёл четыре матча, при его игре команда одержала три победы, он отразил 89,58 процентов бросков в створ своих ворот, а его коэффициент непробиваемости составил 2,5 шайбы в среднем за матч. Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора… Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нём навсегда останется с нами.