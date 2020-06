20-aastasel hokilootusel diagnoositi väga haruldane vähk

"Alguses ei tahtnud ma sellest kirjutada, kuid pärast paaripäevast mõtlemist leidsin, et see tuleb niikuinii avalikkuse ette. Põhjus, miks ma praegu ei treeni, on see, et ma olen haige ja ratastoolis. Arstid diagnoosisid mul südames pahaloomulise kasvaja," teatas Puchtela sotsiaalmeedia vahendusel.

"Viimased kaks nädalat on olnud minu ja kogu mu pere jaoks väga keerulised. Te ei oota 20 aasta vanuselt vähki, kuid kui see tuleb, ei jää muud üle kui võidelda. Pole aega kahetseda ega küsida miks, lihtsalt võidelda!" lisas noor hokimängija.

Puchtela on erinevate vanuserühmade Tšehhi nooretekoondiseid esindanud alates 2014. aastast. Tšehhi kõrgliigas tegi ta debüüdi juba 17-aastaselt.