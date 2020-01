2 päeva noorte olümpiani: kolm Eesti jäähokinoort hakkavad mängima üksteise vastu

Oktoobris Tondiraba jäähallis peetud katsevõistluse tulemusel pääsesid noorte olümpiale Konrad Kudeviita, Erik Potšinok ja Marek Potšinok, näidates kiirust ja osavust nii uisuharjutusel kui ka pealevisetel.

Kaksikvennad Potšinokid, ametilt ründajad, alustasid uisutamisega juba neljandast eluaastast ning jõudsid hoki juurde tänu oma isale, Eesti koondise eest 109 mängu pidanud Roman Potšinokile. "Isa eeskuju mängis rolli, aga meeldis ka jäähoki atmosfäär ja jää lõhn," ütles Erik. Kaitsjana mängiv Kudeviita teadis alati, et tahab sportlaseks saada, aga jäähoki juurde jäi ta teises klassis pidama seetõttu, et hoki on huvitav. „Iga mäng on erinev ja kunagi pole igav," ütles Konrad.

Poisid tunnevad üksteist seejuures juba maast madalast – 15-aastased hokinoored trehvasid teineteist esmakordselt juba lasteaias. „Käisime koos samas lasteaiarühmas. Meiega samas rühmas käis muide ka Viljar Lipard, kes võitis sel aastal Euroopa noorte olümpiafestivalilt judos pronksmedali. Nii et sattus sportlik lasteaiarühm!“ muigasid poisid.

Lausanne'is ei lähe Vaudoise Aréna jäähokiareenil aga vastamisi riigid, vaid Rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) leiutas selle tarbeks omapärase võistlusformaadi. Üle maailma kokku sõitnud hokinoortest, kes selgusid rahvuslike tehnikavõistluste tulemuste põhjal, moodustatakse kaheksa 11-liikmelist tiimi, kusjuures sama riigi sportlased jaotatakse erinevatesse võistkondadesse. Omapärast formaati põhjendab IIHF nii: "See võimaldab maailma erinevatest otstest pärit jäähokimängijatel, kelle oskuste tase erinev, kokku tulla ja nautida noorte olümpiamängudel üheskoos meie kaunist spordiala."