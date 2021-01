Henry Sildaru saavutas Euroopa karikaetapil teise koha, seljataha jäi ka OM-i esikümne mees

Võistluse võitis 21-aastane šveitslane Robin Briguet 90,7 punktiga. Briguet on karjääri jooksul jõudnud MK-sarjas korra poodiumile (kolmas koht 2017. aasta Secret Gardeni MK-etapil). MK-sarjas on ta esikümnesse jõudnud kolmel korral. Viimati kavas olnud MK-etapil saavutas ta mullu veebruaris 14. koha. Pyeongchangi olümpial sai ta 25. koha. 2019. aasta Park City MM-il oli ta 15.

Kolmanda koha saavutas 78,3 punktiga šveitslane Rafael Kreienbühl. 21-aastane Kreienbühl saavutas 2018. aasta Pyeongchangi olümpial 19. koha. MK-sarjas on ta esikümnesse jõudnud korra ning reeglina on tegemist olnud teise või kolmanda kümne mehega. 2019. aasta Park City MM-il oli ta 14.

Keskmise taseme mõttes on ilmselt veelgi nimekam 27-aastane austerlane Andreas Gohl, kes sai 76,3 punktiga neljanda koha. Gohl on MK-sarjas esikümnesse mahtunud kahel korral, kuid näiteks Pyeongchangi olümpiamängudelt on tal ette näidata koguni kaheksas koht. Viimastel maailmameistrivõistlustel (2019. aastal Park City's) sai ta 14. koha. 2015. aasta MM-il oli ta 16. ning 2017. aastal 17.

Crans Montanas pidi esialgu toimuma ka pargisõidu Euroopa karikaetapp, kuid see jäi lumetormi tõttu ära.

Crans Montana rennisõidu tulemused. Foto: Ekraanitõmmis