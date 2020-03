Viru maraton jääb soojade ilmade tõttu pidamata

Kahjuks pidi Estoloppeti hooaeg sel aastal kevadistele ilmadele alistuma. Kuuest maratonist toimus 2020 aastal vaid Tallinna Suusamaraton, sest lumist talveilma oli sel aastal vaid loetud päevad.

Viru maratoni peakorraldaja Evi Tormi sõnul looduse vastu lihtsalt ei saa: “Kahjuks ei soosi ilmatingimused Eestis sel aastal enam suusatamist - maa on üle Eesti paljas ja must ning kevadised lilled juba õitsevad. Ehk sai talv sel aastal piisavalt puhata ning jääb loota, et järgmine hooaeg tuleb mõnusalt talvine ja lumerohke, et siis suusasõpradega juba järgmisel hooajal suusaradadel kohtuda.”

Estoloppeti hooaeg on selleks aastaks lõppenud ning sari loodab ilmaparanemisele juba järgmisel hooajal.