VIDEO | Suusaliidu juhatus kinnitas maailmameistrivõistluste koondise. Vaata, millal eestlased võistlevad!

esti esindusse kuuluvad sellel aastal kahevõistlejad Kristjan ja Andreas Ilves, suusahüppajad Artti Aigro ja Kevin Maltsev ning murdmaasuusatajad Kaidy ja Keidy Kaasiku, Johanna Udras, Aveli Uustalu, Marko Kilp, Martin Himma, Alvar Johannes Alev ja Kaarel Kasper Kõrge.

Kahevõistlejate Kristjan ja Andreas Ilvese võistluskalender:

· 26. veebruar individuaalvõistlus 10 km

· 4. märts individuaalvõistlus 10 km

· 6. märts meeskondlik sprint 2x7,5 km

Suusahüppajate Artti Aigro ja Kevin Maltsevi võistluskalender:

· 26. veebruar kvalifikatsioon HS106

· 27. veebruar põhivõistlus HS106

· 04. märts kvalifikatsioon HS137

· 05. märts põhivõistlus HS137

Murdmaasuusatajate võistluskalender:

· 25. veebruar klassikasprindid – Marko Kilp, Martin Himma, Alvar Johannes Alev, Kaarel Kasper Kõrge, Aveli Uustalu, Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Johanna Udras

· 27. veebruar skiatlon – võistlejad selguvad jooksvalt

· 28. veebruar sprinditeade – võistlejad pannakse paika klassikasprindi tulemuste põhjal

· 02. märts naiste vabatehnika 10 km distants – Kaidy ja Keidy Kaasiku

· 03. märts meeste vabatehnika 15 km distants – Martin Himma, Alvar Johannes Alev, Kaarel Kasper Kõrge

· 04. märts naiste teatevõistlus 4x5 km – Johanna Udras, Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Aveli Uustalu

· 05. märts meeste teatevõistlus 4x10 km – Marko Kilp, Martin Himma, Alvar Johannes Alev, Kaarel Kasper Kõrge

Marko Kilp Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht

Suusahüppaja Kevin Maltsev leiab enne maailmameistrivõistlust, et tunne on tal hea: "Hooaja parimad hüpped hetkel. Alati võiks muidugi parem olla, kuid tervis on praegu see, mis piire seab, just suures pildis. Ootan huviga uusi võistlusi, sest viimane maailmakarikasarja etapp Poolas Zakopanes näitas, et hea hüpe ei ole enam mägede taga."

Lootusi ei hakka noor suusahüppaja ülesse ajama, kuid soovib teha vähemalt eelmiste maailmameistrivõistlustega sarnased võistlused, kui vähegi saab, siis ka paremad. Publiku puudumise ja muude Covid-19 piirangute kohta ütleb Maltsev järgmist: "Tegelikult on kurb, et publikut ei ole ja et piirangud on seatud, kuid see on tänapäev ning meil tuleb harjuda olukorraga. Mind ennast reeglid väga ei häiri, kuid lihtsalt aeg-ajalt kipub mõni tegevus ununema, näiteks mask jääb maha."