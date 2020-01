VIDEO | Kristjan Ilves hooaja avaetapi eel: loodan, et suudan Norra poiste kandadel olla

"Olukord on päris hea, sest olen tagasi mäel ja võistlused lähenevad. Eks kindlasti sooviksin olla veel paremas vormis, aga ma arvan, et samm-sammult lähen paremaks ning loodetavasti tulevad esimesed võistlused ilusti välja," teatas Ilves oma Facebooki lehekülje vahendusel.

Oma hooaja avavõistluse kohta MK-sarjas sõnas Ilves: "Ma väga loodan, et saan kohe hea alguse, et hüpped tulevad välja ja suudan oma tasemel ära suusatada. Kohta on raske välja öelda, aga teistega võrreldes (Norra koondislastega - toim.) väga hull tase ei ole. Nad on täiesti maailma tipus praegu. Loodan, et suudan Norra poiste kandadel vähemalt olla."