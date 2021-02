VIDEO | Eesti suusahüppajate ja kahevõistlejate Vabariigi aastapäeva tervitus Oberstdorfist

Järgmisel kahel nädalal saame kaasa elada nii kahevõistlejatele, murdmaasuusatajatele kui ka suusahüppajatele. Täna tähistame Eesti Vabariigi 103. aastapäeva ning meie suusahüppajad ja kahevõistlejad on teele pannud tervitusvideo.

Sel aastal on Eesti eest kahevõistluses võistlustules vennad Kristjan ja Andreas Ilves.

Kristjan ootab maailmameistrivõistlustelt eelkõige seda, et ta suudaks teha oma parimal tasemel sooritused. "Kui see on tehtud, siis tulevad ka head tulemused!" ütles Kristjan.

Andreas Ilvese ettevalmistus võistlusteks on hästi sujunud: "Olen püsinud terve ning saanud treenida plaani järgi. Eesmärk on teha maailmameistrivõistlustel enda parim sooritus nii hüppemäel kui ka suusarajal."

Mõlemad sportlased võistlevad kahel korral individuaalvõistlusel ning astuvad koos stardijoonele ka meeskondlikus sprindis.

Suusahüppemäel on võistlemas ka suusahüppajad Artti Aigro ja Kevin Maltsev. Aigro on seekord maailmameistrivõistlustel sihiks seadnud võistlemise igas hüppevoorus. Maltsev sooviks ideaalis parandada eelmiste maailmameistrivõistluste tulemusi: "Sellel korral tahaks hüpata nii väikese kui ka suure mäe lõppvõistlustel. Rahule jääks ka siis, kui kordaks vähemalt samu tulemusi."

Eesti suusahüppajaid ootab ees kaks individuaalset võistlust.

Murdmaasuusatamises on startimas suusatajad Kaidy ja Keidy Kaasiku, Johanna Udras, Aveli Uustalu, Marko Kilp, Martin Himma, Alvar Johannes Alev ja Kaarel Kasper Kõrge.