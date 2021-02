Väikesed mägikotkad jagasid medaleid ja Eesti meistritiitleid Võrus Andsumäe suusahüppemäel

20. veebruaril jagasid noored suusahüppajad poodiumikohti Võrus Andsumäe suusahüppemäel. Sellel korral võisteldi seitsmes erinevas vauseklassis ning kokku oli stardis pea 30 noorsportlast, kellest viis olid neiud.

Esindatud olid Nõmme Suusaklubi ja Võru Spordikool/Andsumäe Suusaklubi. Sellel korral mõjutas etappi Covid-19 ning võistlustel ei osalenud Elva Suusaklubi, Põhjakotkas Otepää ja Läti noored. Sellest hoolimata olid stardis kõige vapramad. Noorte karikasarja arvestuses võisteldakse nii suusahüpetes kui ka kahevõistluses. Koondarvestuses antakse punkte mõlema ala tulemuste järgi.

Võru Andsumäe võistlustel läks kõige tihedamaks kohtade jagamises M-8 vanuseklassis, kus stardis oli 7 spordipoissi. Suusahüpetes võttis vanuseklassi esikoha sellel korral Nõmme Suusaklubi esindaja Robin Vahar 226,1 punktiga, teisel kohal Võru Spordikooli/Andsumäe Suusaklubi kasvandik Freddy Pungar 223,6 punktiga ning kolmandale kohale hüppas ennast Nõmme Suusaklubist Helmes Aarna Ant, kes teenis kokku 220,9 punkti.

Kahevõistluses näitasid väikesed M-8 vanuseklassi poisid head südikust ning andsid 0,5 km murdmaarajal ainult minna. Murdmaa distantsil sõitis väga hästi Võru Spordikoolist/Andsumäe Suusaklubist Johann William Veddel (aeg 03:06), kes startis 4. positsioonilt ning finišeeris suurepärasel esimesel kohal. Kõigest 5 sekundit võitjast hiljem jõudis finišisse Helmes Aarna Ant (aeg 03:11) Nõmme Suusaklubist ja kolmandale kohale jõudis samuti Nõmme Suusaklubist Robin Vahar (03:23).

Tihe rebimine käib koondarvestuse järgi peaaegu igas vanuseklassis, kuid Võru võistlustel napsas M-14 vanuseklassis liidrikoha koondarvestuses Elva Suusaklubi sportlaselt Karel Pastaruselt Nõmme Suusaklubi noormees Fred Gustavson. Pastarus ja Gustavson on võistelnud noorte karikasarjas juba aastaid ja neid kahte on alati olnud huvitav jälgida - kui kaugele lennatakse suusahüppemäel ja milline käik murdmaarajal sisse pannakse. Kindlasti saavad viimased võistlused olema väga põnevad just nende kahe vahel!

Paralleelselt noorte karikasarjaga jagasid MN-12, MN-14 ja N-16 vanuseklassid Eesti meistritiitleid. Suusahüpetes on värsketeks Eesti meistriteks Nõmme Suusaklubide esindajad vanuseklassides N-12 Pirbi Andreena Aarna, M-12 Matias Aarna ja M-14 Fred Gustavson. Kahevõistluses võtsid Eesti meistritiitlid samuti Nõmme Suusaklubi sportlased N-12 Pirbi Andreena Aarna, M-12 Ruubert Teder ja M-14 Fred Gustavson.