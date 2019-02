Uuring: EMi korraldamine tõi Eestisse ligi kaks miljonit eurot täiendavat tulu

Kurlingu EM’i külastajate, osalejate ja eelvõistlusel osalejate kulutused moodustasid kokku 1,9 miljonit eurot, selgub Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbiviidud mõju analüüsist. Kulutustest suurema osa moodustasid väliskülastajate kulutused ning Eestisse toodud maksutulu suurusjärk oli hinnanguliselt 250 tuhat eurot.

Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige ja EM’i korralduskomitee juht Fred Randver kinnitas, et kõik võistluse korraldamisega seotud arved on Eesti Curlingu Liidul tänaseks tasutud. “Euroopa meistrivõistluste korraldamine tõi Eestile majanduslikku kasu ja kasvatas rahvusvahelist tuntust, kuid selle korraldamisega seotud majanduslik risk oli mõistagi suur. Kogemus kahjuks näitab, et mitmed spordisündmuste korraldajad maadlevad hiljem võlgadega. Võtsime sihiks korraldada EM’i kõrgel tasemel, kuid samas ka majanduslikult jätkusuutlikult ning on hea meel, et see eesmärk sai saavutatud,” kinnitas Randver.

Kurlingu EM’i majandusliku mõju arvutamiseks leiti külastajate poolt tehtud kulude summa ja ettevõtlussektorile lisandunud käive. Külastajate poolt tehtud kogukulude leidmiseks korrutati

inimeste arv keskmise kuluga kululiikide lõikes. Kurlingu EM’iga seotult laekus lisaks käibemaksule ka tööjõu ja kasumimakse ning maksutulu laekus ka võistluste korraldajalt ja üritusele teenuseid osutanud firmadelt.