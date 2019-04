Turmann ja Lill jätkasid MM-il võidukalt, täna ootab ees raske lahing

Kurlingupaaril Turmann/Lill on praeguse seisuga kirjas neli võitu Mehhiko, Slovakkia, Belgia ja Leedu üle ning oma alagrupis jagatakse esikohta Saksamaa, Norra ja Šotimaaga - kellel kõigil on kirjas neli võitu ja ühtegi kaotust.

Kohtumised alagrupi liidritega on seega eestlastel alles ees, neist esimene täna keskpäeval, kui kohtutakse Norra esindusega.

"Tänasel kohtumisel norrakatega tuleb meil mängu panna kõik oma oskused ja kogemused, sest nad on väga tugevad ja kogenud mängijad. Neid iseloomustab väga hea koostöö ja läbimõeldud strateegiline mäng. Läheme kohtumisele kindla eesmärgiga mängida väga head kurlingut. Tunne on hea - suureks toeks on meile meie treener Nicole Strausak ja ka kõikide Eesti kurlingufännide toetus," kommenteerisid Eesti kurlingumängijad Harri Lill ja Marie Turmann.

Norra kurlingupaar Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten on alagrupi tugevaim võistkond, kellel on ette näidata ka olümpiamängude pronksmedal. Norra asub maailma edetabelis 3. kohal. Eesti asub maailma edetabelis segapaaride arvestuses suuresti tänu Turmanni ja Lille viimaste aastate tulemustele 14. positsioonil.

Eestlaste esmaseks eesmärgiks on pääseda alagrupi kahe tugevama hulka, mis tagab otsepääsme kohamängudele. Ka kolmanda koha korral ei ole edasipääsu võimalus kadunud, sest kuuest alagrupist pääseb edasi ka neli parimat kolmanda koha võistkonda.

Segapaariskurlingu MMil võistleb tänavu 48 võistkonda ning mängitakse kuues alagrupis. Selle aasta 16 parimat tiimi kvalifitseerub otse 2020. aasta MMile. Marie Turmann ja Harri Lill esindasid Eestit MMil 2016. aastal, jõudes kuue tugevaima hulka ning 2018. aastal, kui kurlingupaari tulemuseks jäi 13. koht.