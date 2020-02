Tormis Lainest saab esimene Eesti mäesuusataja, kes pääseb uute reeglitega MK-sarjas võistlema

Laine pälvitud seitsmes koht andis 22,28 FIS punkti ning koos 7. veebruaril YongPyongis pälvitud slaalomi viienda koha ja 25,16 punktiga pääseb Laine 18. veebruaril avaldatavas FIS punktitabelis maailma 150 parema mäesuusataja hulka. Viimane on olulise tähtsusega, sest FIS kehtestas kevadel meeste mäesuusatamises uue reegli, mille järgi pääsevad MK-sarjas võistlema vaid maailma reitingu 150 paremat. Karmid reeglid kehtestati seejuures vaid meestele, sest konkurents on äärmiselt tihe. Uute määruste valguses on Laine esimene Eesti mäesuusataja, kes slaalomis MK-sarja võistlema pääseb, vahendas ERR.

See, millisel MK-etapil Laine avastardi teeb, on veel lahtine, sest tänavu on jäänud pidada veel kaks slaalomit, üks Jaapanis ja teine Sloveenias.