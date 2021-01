Tormis Laine: pean tehnikat rohkem usaldama hakkama

Laupäevasel etapil 63. startinud Laine näeb ühe katkestamise põhjusena võimete ülehindamist. “Katkestamine tuli paljuski ilmselt sellest, et tahtsin enda varjust üle hüpata, kuid tegelikkuses langeb selle tõttu ainult tehnika kokku ja tulevad vead,” võttis Laine päeva kokku.

Flachau esimesel etapil tuli starti 70 võistlejat, kellest 21 ei lõpetanud. Nende seas ka esimesena startinud Daniel Yule.

Pühapäeval oli stardinimekirjas 69 võistlejat. Esimene laskumine viis Laine 56. kohale. “Eilsest väga palju parem polnud, sest kas sõidan välja või lihtsalt aeglaselt, mõlemal juhul teist sõitu MK-l ei tule,” sõnas Laine. Ta toob välja, et hetkel on slaalomisõidus tase kõrge ning tema stardinumbriga tuleb riske võtta. Laine lisas, et samas ei tohi vigu endale lubada, kuid piiri leidmisega on tal veel raskuseid. “Täna oli 30 piir 1,6 sekundi peal, mis tähendab, et vahed on väga-väga väikesed,” märkis ta.

Üldiselt on noor mäesuusataja võistlusvormiga rahul ning loodab seda ka võistlusrajal näidata. Siiski arvab ta, et seniks kuni pole näidata korralikku tulemust, ei saa täiesti rahul veel millegagi olla. “Tehnika on kindlasti hetkel üks tugevamaid pooli, pean seda lihtsalt veel rohkem usaldama hakkama ja mitte minema uusi asju proovima, mida vaja pole,” rääkis ta.

Lainele on seni kõrgeim MK-etapi koht 42.