Toomas Savi dopinguteemadest: kõik ei peagi kõikide asjade kohta teadma

Pärast 2011. aastal lahvatanud Andrus Veerpalu dopinguskandaali lahkus Toomas Savi Eesti suusaliidu presidendi kohalt ning on seni püsinud avalikkuse eest varjul. Poliitilise ja ühiskondliku karjääri tippaegadel meelsasti kõikvõimalikel üritustel esinenud ning tihti tahtlikult või tahtmatult pildil olnud Savi on vähemalt väliselt teinud oma elulaadis kannapöörde.

See kõik ei tähenda, et tal läheks halvasti. 76-aastasena teeb Savi veel mõõdukalt sporti ning nendib, et tervis on selle vanuse kohta hea. Intervjuudeks ja ammuseid aegu puudutavatele küsimustele vastamiseks ei näe ta aga põhjust. Viimaste aastate jooksul on meedias ilmunud temalt vaid mõned üksikud tõrksalt napid ütlused. „Olen pensionil ning ei tegele enam millegagi. Laske mul rahus olla,” lausub ta.