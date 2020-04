Tippspordist loobunud Eesti suusahüppaja: mõistsin, et äkki ei tulegi paremini välja

Suusahüppetreeningutega alustas Martti Nõmme Võrus Olev Rootsu juhendamisel ning jõudis ligemale kümnekonna aastaga võistelda korra olümpial ja kolmel korral MM-võistlustel. MK-sarjas ei õnnestunud tal punktikohale jõuda, kontinentaalkarikasarjas tulid mõned esikümne kohad. "See praegune olukord või maailma olukord ei mõjutanud midagi. Selleks ajaks olin enda otsused teinud. Otsuse tegemist mõjutas enim see, et oled surnud ringis. Alati kui läks midagi paremaks ja jõudsid 30.-40. kohtadele, järgnes langus. Mingi aja jooksul mõistsin, et äkki ei tulegi paremini välja," selgitas suusahüppaja ERR-ile.

"Eestlastel jääb kindlasti rahalise poole taha palju. Minu puhul oli ehk ka andekusest puudu, sest tööd teevad seal kõik võrdselt. Rohkem ei saagi, see oleks liiga palju. Mõnel tuleb edu, mõnel mitte – nii on see paraku."