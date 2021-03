Tartu maratonil oli 12 koroonajuhtumit, Terviseameti kinnitusel maratonil nakkuskollet ei tekkinud

"Tänase seisuga osales nakkusohtlikul ajal Tartu Maratonil 12 inimest. Endiselt ei saa me öelda, et Tartu Maratonil oleks tekkinud nakkuskolle. Koldeks loeme viite ja enamat haigusjuhtu, mis on omavahel epidemioloogiliselt seotud. Tartu Maratoni juhtumid ei ole omavahel seotud, inimesed osalesid maratonil nakkusohtliku perioodi ajal," teatas Delfile Kirsi Pruudel Terviseameti kommunikatsioonitalitusest.

21. veebruaril toimunud Tartu maratonil startis põhisõitudes 3477 suusasõpra, neist 2510 pikemal 63 km distantsil ja 967 lühemal 31 km distantsil.

19. jaanuaril oli valitsus andnud Estoloppeti suusamaratoni sarja kuuluvatele etappidele eriloa võistluste pidamiseks. Eilsel valitsuskabineti istungil see eriluba viiruse laialdase leviku tõttu tühistati. See tähendab, et sellele laupäevale planeeritud Haanja suusamaraton jääb ära.