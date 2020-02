Tartu Maratoni saatus selgub nädala pärast

Kaspar Ruus reporter RUS 5

Seis Tehvandi staadionil tänavuse aasta 31. jaanuaril. Foto: Tiit Tammemäe

Järjekorras 47. Tartu Maratoni toimumiseni on jäänud tänasest täpselt kaks nädalat. Suure spordisündmuse toimumine on lumepuuduse tõttu aga suure kahtluse all.