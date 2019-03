Tanel Kangert kritiseeris Sõõrumaa dopinguteemalist sõnavõttu: mul on piinlik!

Edukas profirattur leiab, et Eesti treeningmetoodikad on ajast maha jäänud. "Miks sai paheline kiusatus arukast mehest võitu? Mina arvan, et üheks põhjuseks oligi nurkasurutuse tunne, et midagi paremaks samamoodi jätkates ei lähe, lõhu trenni vanaviisi või rohkemgi. Uutviisi teha keegi ei oska, taha või sellesse usu. Ikka see sama vana pime mantra: “Vähe tunde, rokem tuleb trenni teha”. Sportlik talent peaks hilistes 20-ndates juba ammu avaldunud olema, seega ande peale enam loota ei saanud. Märkusena pean ütlema: usun, et meie treeningmetoodikad üldiselt on ajast maha jäänud. Mõtlen isegi ahastusega, et kas me teame, kuidas andekate noorte treenimine tänapäeval välismaal käib? Rattaspordi näitel võin öelda, et kõik, absoluutselt kõik on mõõdetav, jälgitav ja arvutatav. Kui oleks ainult oskajaid, kes saadud numbritega midagi tarka peale oskavad hakata," lisas Kangert.