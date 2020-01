TÄNA | Pöidlad pihku! Kristjan Ilves teeb MK-sarjas hooaja avastardi

Hüppevõistlus K104 mäel algab kell 11, 10 km murdmaasõit 14.50. Delfi toob võistluse käigu lugejateni otseblogis.

Eile toimunud proovivõistlusel, mille tulemused lähevad käiku, kui ilm ei luba kahevõistlejatel täna hüppemäelt alla tuhiseda, sai Ilves 99,5-meetrise õhulennu eest 127,7 punkti, mis andis 57 mehe konkurentsis 19. koha. Treeningvoorus olid Ilvese hüpete pikkuseks 97 ja 93,5 meetrit.

"Ma väga loodan, et saan kohe hea alguse - tulevad hüpped välja, suudan oma tasemel ära sõita. Kohta on raske välja öelda, aga teistega võrreldes väga hull tase ei ole. Olen täiesti maailma tipus. Loodan, et suudan Norra poiste kandadele astuda," ütles Norras treeniv Ilves kolm päeva tagasi sotsiaalmeediasse postitatud videos.

Kahevõistluse MK-etapp Val di Fiemmes