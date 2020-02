Varem pole Sildaru rahvusvahelise suusaliidu FIS-i korraldatud Big Airi võistlusel osalenud.

13-aastasel Sildarul on tänases kvalifikatsioonis 28 konkurenti, eestlane on võistluse noorim osavõtja. Ülejäänud võistlejad on 15-aastased või vanemad.

Sildaru teeb oma etteasted teises kvalifikatsioonigrupis, mis peaks Eesti aja järgi algama kell 19.30. Laupäeval kell 19 peetavasse finaali pääseb meeste seas 10 parimat.

