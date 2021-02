TÄNA OTSEBLOGI | Treeningutel suurepäraseid hüppeid näidanud Kristjan Ilves jahib MM-il elu parimat tulemust

Proovivoor on kavas Eesti aja järgi kell 10, võistlushüpped algavad kell 11.15. 10 km pikkune suusadistants sõidetakse kell 17.

24-aastane Ilves on Oberstdorfi treeningutel andnud lootust, et hooaja alguse hea vorm on tagasi. Nelja treeningvooru jooksul ei langenud Ilves kordagi kuue parema seast välja. Tema kohad olid esimene, neljas, viies ja kuues.

Ilvese maailmameistrivõistluste senine parim tulemus on 2017. aastal Lahtis saadud 23. koht. MK-sarjast on tal ette näidata 2018. aasta Hakuba etapi teine ja neljas koht ning 2020. aasta novembris tuli ta Rukal kahel korras viiendaks. Tänavu on ta MK-sarjas 163 punktiga 17. positsioonil.

MM-il osaleb ka 20-aastane Andreas Ilves. Tema hüpped on treeningutel olnud kuuenda kümne tasemel.

Kahevõistlus, normaalmägi Hüpatakse 106-meetri mäelt. Etteotsa pääsemiseks on vaja täis hüpata kindlasti 100 meetrit, ilmselt tuleb lennata isegi mõni meeter kaugemale. Tere hommikust! Kahevõistluse hüpete proovivoor algab kell 10. Andreas Ilvese stardinumber on 11 ja Kristjan Ilvesel 43. Täna on võistlustules 56 meest.