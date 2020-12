TÄNA DELFI TV-s | Kristjan Ilves alustab Norra karikavõistlusel suusasõitu kolmandalt kohalt

Kahevõistluses on nii reedel kui laupäeval kavas hüppevoor ja 10 kilomeetri pikkune murdmaasõit. Delfi TV teeb mõlemal päeval suusasõidust otseülekande. Reedene otseülekanne algab kell 15.40, laupäevane ülekanne saab alguse kell 15.30.

Ilves sai hüppevoorus kirja 96-meetrise hüppe, millega ta teenis 132,2 punkti. Sellega teenis eestlane kolmanda koha. Hüppevoorus võitnud Jens Christian Luras Oftebrost stardib Ilves üheksa sekundit hiljem. Kahevõistluse viimaste aastate valitseja Jarl Magnus Riiber Lillehammeris starti ei tulnud.

HÜPPEVOORU TULEMUSED

ENNE VÕISTLUST:

Kahevõistluses on nii reedel kui laupäeval kavas hüppevoor ja 10 kilomeetri pikkune murdmaasõit. Delfi TV teeb mõlemal päeval suusasõidust otseülekande. Reedene otseülekanne algab kell 15.40, laupäevane ülekanne saab alguse kell 15.30.

"Täna tunduvad ilmaolud head. Eile oli veidi tuulisem. aga tänane olustik tundub paljulubav," rääkis Ilves hüppevooru eel. "Raske võistlus ootab ees. Hüppemäel (K90) saavad vahed olema väikesed, seega on suusasõit on seekord veel olulisem. Tunnen, et olen heas vormis ja võistluseks valmis."

Ilves on tänavust hooega alustanud edukalt. Alles möödunud nädalal toimunud Ruka MK-etapil oli ta kahel korral viies ja korra saavutas 18. koha. MK-sarja üldarvestuses hoiab ta kaheksandat kohta.