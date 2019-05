Täna algavad Tondiraba jäähallis Eesti meistrivõistlused kurlingus

Eesti meistrivõistluste põhiturniiril mängivad kolm naiskonda ja kolm meeskonda. Naistes läheb tiitlit kaitsma Marie Turmanni võistkond “Team Turmann” ja meestes kaitseb tiitlit Harri Lille meeskond “CC Tallinn”.

“Kurling on Eestis kiirelt arenev spordiala, mis kogub populaarsust - kasvab nii iga aastaselt kurlingut proovivate inimeste kui ka harrastajate arv ning ka nende tase ja omavaheline konkurents. Mul on hea meel, et sel aastal näeme Eesti meistritiitli eest võistlemas nii kogenud mängijaid, esmakordseid osalejaid kui ka noorema põlvkonna esindajaid,” sõnas Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Tema sõnul on kurlingus kasvamas uus põlvkond noori ja motiveeritud mängijaid, kes seavad endale maksimaalselt kõrgeid sportlikke eesmärke ning kes juba on näidanud häid tulemusi ka tiitlivõistlustel.

Eesti meistrivõistlused kurlingus toimuvad Tondiraba jäähallis. Võistkonnad mängivad omavahel kaks vooru, misjärjel toimub play-off.

Meeste meister selgitatakse välja kahe võiduni mängitavas finaalis. Finaali esimene mäng toimub laupäeval kell 14, teine mäng samal päeval kell 19 ja kolmas vajadusel pühapäeval hommikul kell 9.