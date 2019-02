Täna algavad Eesti kurlingu meistrivõistlused segapaaridele on eriti suure kaaluga

Tiitlit asub kaitsma kurlingupaar Marie Turmann ja Harri Lill ning uus Eesti meister selgub laupäeval, 22. veebruaril.

Eesti meistritiitli väärtus on viimastel aastatel kasvanud, kuna segapaaris kurling kuulub taliolümpiamängude programmi ning maailmas on konkurents ja mängijate tase kasvuteel. “Eesti sportlastele on avatud kõik võimalused, et võistelda koha eest 2022. aasta taliolümpiamängudel Pekingis ning on väga hea meel tõdeda, et meil on olemas ka sportlased, kes sinna püüdlevad ja teevad selle nimel igapäevaselt tööd,” ütles Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Kui varasemalt on Eesti meistritiitel üldjuhul tähendanud automaatselt õigust osaleda segapaaride kurlingu maailmameistrivõistlustel, siis viimased kaks hooaega on Eesti Curlingu Liit loonud süsteemi, et MMil osaleja selgitatakse välja kvalifikatsioonimängude käigus. Kurlingu maailmameistrivõistlused segapaaride arvestuses toimuvad 20.-27. aprillil Norras, Stavangeris.

“Ootame Eesti sportlastelt rahvusvahelistel tiitlivõistlustel parimat võimalikku sooritust ja kõrgeid kohti ning tahame olla kindlad, et MMile pääseb rahvusvaheliselt kõige konkurentsivõimeliseim võistkond, kes suudab võidelda olümpiamängude kvalifikatsioonipunktide nimel,” selgitas Randver.

Samas juhul, kui Eesti meistritiitel jääb tiitlikaitsjate kätte, saavad Marie Turmann ja Harri Lill võiduga automaatse õiguse esindada Eestit eelseisvatel segapaaride maailmameistrivõistlustel, kuna hetkel asub kurlingupaar Turmann/Lill maailma edetabelis Eesti võistkondade seas kõrgeimal positsioonil ning MK etappidel on näidatud oma konkurentsivõimet võrdluses maailma tippudega. Kui Turmann/Lill Eesti meistriks ei tule, toimuvad pühapäeval kvalifikatsioonimängud värske Eesti meistri ja Turmann/Lill vahel.