Tallinnasse rahvusvahelisele võistlusele saabunud sportlane andis positiivse koroonaproovi, turniir ohus pole

"Me laseme Tallinnasse võistlema ainult inimesi, kellel on negatiivsed testid. Kõik välismaalased, kes tulevad, teevad koha peal testid ja kolmandatest riikidest me üldse ei saa sportlasi lubada," rääkis Eesti Curlingu Liidu peasekretär Harri Lill, kes ka ise koos paarilise Marie Turmanniga võistlusel kaasa lööb. "Tallinna saabus aga üks mängija, kes andis positiivse proovi. Ta liikus lennujaamast otse hotelli ja jäi seal tulemust ootama."

"Tulemus osutus positiivseks, ta jäi hotelli ning andis ka teise testi, mis oli samuti positiivne," jätkas Lill, kelle sõnul poleks sportlane enam ka negatiivse testi puhul saanud võistelda. "Lähikontaktne ehk tema tiimikaaslane ka mõistagi osaleda ei saa. Terviseamet tegeleb nendega edasi."

Lille sõnul on kõik teised osalejad andnud negatiivse testi. "Oleme väga rahul, sest kõik on väga eeskujulikult käitunud. Kõik on enne testi tulemust ilusti hotellis oodanud," kiitis ta osalejaid.

"Selle tiimi arvelt pidime natukene graafikut ümber tegema, aga muidu toimub võistlus ilusti," lisas Lill. "Eks see ongi tänapäeva normaalsus."