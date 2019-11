Tallinnas algas kurlingu maailmakarikaetapp

Tondiraba jäähalli kurlinguareenil toimub kõrgetasemeline maailmakarikaetapp naistele WCT Tallinn Ladies Challenger, kus võistkondadel on võimalik teeninda ka maailma edetabeli punkte.

Võistlus tõi Tallinnasse võistlema 18 võistkonda kümnest riigist. Esindatud on Eesti, Läti, Leedu, Šotimaa, Soome, Šveits, Poola, Tšehhi, Venemaa ja Ungari naiskonnad. Eestist võistleb kolm võistkonda Marie Turmanni, Triin Madissoni ja Kaja Liik-Tamme juhtimisel.

Eesti tugevaim kurlingunaiskond Marie Turmanni juhtimisel esindab Eestit novembris toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel tugevaimas A grupis ning käesolev MK-etapp on võistkonna jaoks viimane rahvusvaheline võistlus enne EMi. "Meie jaoks on tegemist EMi peaprooviga ning selle turniiri ajal kontrollime oma mängu ja vaatame, mis toimib hästi ja mida saaks teisiti teha. Esindamine Eestit EMi tugevaimas A grupis esimest korda ning see on meie jaoks suur vastutus ja väljakutse. Tahame olla võistluse ajal parimas vormis," kommenteeris Eesti naiskonna kapten Marie Turmann.

Eesti naiskond saavutas kodusel turniiril ka oma esimese võidu Läti naiskonna üle tulemusega 8:6. "Selle kohtumise pealt on hea õppida ja edasi minna, samas grupi tugevamad vastased ootavad veel ees," lisas Turmann. Euroopa meistrivõistluste A grupi naiskondadest on Tallinnas võistlemas Tšehhi naiskond Anna Kubešková juhtimisel.

Team Turmanni koosseisus mängisid kapten Marie Turmann, abikapten Kerli Laidsalu, Heili Grossmann, Erika Tuvike ja Liisa Turmann.

Novembris toimuvad Euroopa meistrivõistlused kurlingus on Rahvusvahelise Kurlingu Föderatsiooni kalendris suurima osavõtjate arvuga tiitlivõistlus, millest võtab osa 20 riiki naiste arvestuses ja 26 meeste arvestuses.