Suusatamisse positiivsust toonud Martin Himma: ma ei teeks seda ala, kui ei usuks, et maailma parimaks võib saada puhtalt

Eesti suusatamise seis on pikka aega olnud õnnetu: kasinad tulemused, rahanappus, dopingujamad, kohtuasjad, vägikaikavedu alaliidus. See vahva spordiala vajab tervislikke ergutussüste ja Kalju Ojaste käe all kaela kandma hakanud Himma on üks neid, kes seda on pakkunud. Ja õige mitmes mõttes.