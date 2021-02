Suusaorienteerujad Mattis Jaama ja Daisy Kudre kaitsesid Eesti meistritiitleid

Veebruari lõpus toimuvad Käärikul koos täiskasvanute MM-iga ka juunioride MM- ja noorte EM-võistlused. Ka nendes võistlusklassides võitsid lühirajal Eesti meistritiitlid koondise liidrid – juunioridest Mari Linnus (OK Peko) ja Sander Pritsik (Rakvere OK) ning kuni 18-aastastest noortest Birgit Rõõm (OK Ilves) ja Olle Ilmar Jaama (OK Peko).

