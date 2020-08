Suusaliit palub Otepää MK-etapiks valitsuselt erandit

Eesti Suusaliidu kiri täismahus:

"Lp Kultuuriminister Tõnis Lukas

21.-23. augustil 2020 toimub Eestis esmakordselt FIS Rullsuusatamise maailmakarikaetapp. Programmis on klassikasprint Otepääl, uisudistants Tartu vallas ja klassika distantsisõit Tehvandil.

Arvestades Eesti murdmaasuusatamise praegust olukorda oleks sellise ürituse läbiviimine Eestile äärmiselt tähtis.

Seoses viiruse olukorraga maailmas ei ole osavõtvate riikide arv suur, mis võrreldes teiste suurürituste korraldamisega võimaldab korraldada üritust võimalikult turvaliselt, et vältida COVID-19 levikut.

Praeguseks on meil kindlasti osalemas sellised riigid: Läti, Leedu, Soome, Saksamaa, Norra.

Meie jaoks on praegu kõige suurem probleem vaid mõnede nn roheliste riikide võistlejad, kes Eestisse pääsemiseks peaksid läbima Poola, mille nakkuskordaja hetkel on suurem kui 16. Nendeks on kuus sakslast ja 13 slovakki. Käesolevaga palume anda võimalus Poolat läbivatele sportlastele pääseda võistlema Eestis toimuvale rullsuusatamise MK-etapile läbimata selleks 14-päevast eneseisolatsiooni.

Nn punastest riikidest on väga suur huvi meie võistlusel osalemiseks Venemaal.

Meie eesmärgiks on nii sportlaste kui pealtvaatajate turvalisus. Oleme võistluse korraldajana ette näinud mitmeid omapoolseid reegleid, et vältida COVID-19 levikut nimetatud võistlusel ja Eestis ning valmis täiendama neid jooksvalt vastavalt viiruse levikule."

21.-23. augustini toimuval MK-etapil on kavas klassikadistantsi sprint Otepääl, suusadistants Tartu vallas ja klassikadistantsi sõit Tehvandil.