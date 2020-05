Suusaliidu presidendi ameti maha pannud Andreas Laane: ma ei taha olla lihtsalt kummitempliks

"Minu igapäeva töö on olla Alexela grupi esimees ja tänases väga raskes olukorras tegeleda mõlemaga sajaprotsendiliselt ei ole lihtsalt võimalik," selgitas Laane ERR-ile antud intervjuus, öeldes, et otsus sai langetatud veebruari viimastel päevadel, kirjutab ERR Sport.

"Olin väga pikalt mõelnud ja rääkinud suusaliidu teiste juhatuse liikmetega ja peasekretäriga. Ma ei taha olla lihtsalt kummitempliks – sellises ühiskondlikus ametis tuleb selgelt panustada. Kui ma suusaliidus n-ö vabatahtliku töö vastu võtsin, siis teadsin, et see võtab minult päev-kaks nädalas, aga võttis ta siiski oluliselt rohkem. Täna, kus on koroonakriis, mille mõjusid me veel ei oska lõpuni hinnata, oma põhitööd, mille eest palka makstakse, ei ole võimalik," sõnas Laane.

Laanel pakkumisi võimalikuks asendajaks ei ole, kuid ta usub, et suusaliidus on piisavalt häid potentsiaalseid kandidaate. "Ma arvan, et see, mis suusaliidu ümber toimus või mis Mati Alaveri ja Team Haanjaga tuli suusaliitu kaasa – see ei ole kellelegi eriliseks tõmbenumbriks. Tänu sellele, täna sellist inimest, kes kohe ja väga innustunult tahaks suusaliidu presidendiks saada, ei ole. Samas suusaliidu juhatuses on väga palju häid ja võimekaid inimesi ja seal on kindlasti olemas nimed, kes võiks olla suusaliidu presidendid."