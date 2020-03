Enne vabakavaks jääle minekut seisis Aleksandr Selevko Tondiraba jäähalli areeni piirde juures ja kuulas treener Irina Kononova viimaseid õpetussõnu. Võimalik, et kogenud treener tunnetas juba siis, et 18-aastane õpilane on tavatult pinges. Tribüünidele kogunenud publik plaksutas rütmiliselt, kodusel MMil eestlaste suurimaks lootuseks olevat noormeest toetades. Selevko liugles jääle, kuid see mis järgnes, polnud kaugeltki see, mida oodati...