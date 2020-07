Soomlased püüdsid Kristjan Ilvese kaudu Norra koondise saladusteni jõuda

Ilvese sõnul sai ta Soome peatreenerilt Facebooki Messengeri kirja, kus juhendaja hakkas pinnima, mida seal Norra meeskonna treeningutel ikka täpselt tehakse, kirjutab Õhtuleht.

Sarnane asi juhtus soomlasega, kes töötab Jaapani tiimis mänedžerina, ning kellega saadi lennujaamas juhuslikult kokku ja vestlus venis lõpuks 30 minuti pikkuseks. "See näitab, et väga paljud riigid tahavad teada, mis Norras toimub. Imet ei tehta, aga midagi selles tiimis on," sõnas Ilves.

