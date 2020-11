Soome treener kiitis Kristjan Ilvest: ta oli suurepärane

Hüppemäel tegi eestlane võimsa soorituse, kui sai kirja 144 meetrit ning 156 punkti, mis andis teise koha. Veel 1,4 kilomeetrit enne murdmaasõidu finišit hoidis Ilves kolmandat kohta, kuid pidi lõpuks taanduma viiendaks.



"Ilves, keda ma ise viis aastat noorena juhendasin, oli suurepärasel tasemel. See oli meeldiv üllatus, sest eelmisel aastal olid norralased nii ülivõimsad. Loodetavasti suudame ka soomlased tipule lähemale viia, et inimesed saaksid rõõmu tunda," lausus Kukkonen Soome meediale.



Parima soomlasena sai Eero Hirvonen eile 17. koha, parandades suusasõiduga oma kohta üheksa positsiooni võrra. Kukkonen tunnistas, et just hüpped valmistasid suurima pettumuse.



Liitu Delfi uudiskirjaga! Liitu Kinnitan, et olen tutvunud ASi Ekspress Meedia üldtingimustega, ja annan nõusoleku töödelda oma andmeid uudiskirjade edastamiseks.

Annan Ekspress Meedia ASile nõusoleku töödelda minu e-posti aadressi turunduslikul eesmärgil pakkumiste ja infokirjade saatmiseks. Saan oma nõusolekud igal ajal tagasi võtta kirjutades Ekspress Meedia ASi klienditeenindusele aadressil klienditugi@ekspressmeedia.ee Tekkis viga! Proovi hiljem uuesti. Aitäh, et liitusid

Delfi uudiskirjaga!