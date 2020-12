Harju Maakohtus toimunud istung on puhtalt juristide mängumaa. Aastaid ühtse tiimina suurte võitude poole rühkinud, ent tänaseks lõhestunud Sildarude perekonna liikmetel pole juriidiliste nüansside rägastikus suurt midagi ütelda. Fakt on aga see, et Kelly Sildaru ja tema ema Lilian Talvingul on aastatega kogunenud vara jagamisest üks nägemus, isa Tõnis Sildarul ja perekonna pesamuna Henry Sildarul teine nägemus.