Senine mudel ei toimi. Kelly ja Henry Sildaru võivad jätkata eri treeneritega

Kelly Sildaru on suuskadel trikitades mäest alla tuhisenud sellest ajast saadik, kui ta ennast mäletab. Tänavu suvel tundis 17-aastane neiu, et vajab muutust. Freestyle-suusatamise hooaeg algas Osolo X-mängudega ja septembri alguses Cardronas alanud MK-hooajaga, kuid Sildaru vaatas neid jõuproove kõrvalt.

Suusamäel rassimise asemel istus ta üle pika aja 1. septembril viksi koolitüdrukuna koos klassikaaslastega koolipinki. Treenerist isa Tõnis Sildaru on rõhutanud, et võistlemine peab olema lõbus ning seetõttu tuleb teha seda, mis silma särama paneb. Praegu paneb tema sõnul peale suusatamise tütre silma särama kool, võimalus sõpradega aega veeta ja õpilasfirmas tegutseda.

Kelly Sildaru on vaieldamatult oma spordiala maailma esinumber. Tema tegemisi jälgitakse ning mõistagi on võistlemisest loobumine tekitanud palju küsimusi. Seda enam, et vend Henry on koos isa Tõnisega juba pikemat aega Uus-Meremaal harjutamas. Varasematel aastatel on ka Kelly samal ajal mägedes oma sõiduoskusi lihvinud, kuid tänavu viibib ta juba mitmendat nädalat Eestis.

Sellises olukorras on küsimised kiired tekkima. Kas see tähendab, et suusaperekond on treeningute mõttes lagunenud ja Kellyl kipub suusatamise soov kaduma?