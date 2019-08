Saskia Alusalu sai uue suursponsori ning rääkis uue hooaja plaanidest

„Olen alati oma tööd teinud suure kire ja armastusega, kuid ühtegi suurt asja ei saa teha üksi. Nordeconi puhul on tegemist olulise eeskujuga kogu meie ühiskonna jaoks. Nii nagu ehitab Nordecon, ehitan ka mina – mõlemad alustame vundamendist. Meie koostöö on minu jaoks äärmiselt oluline ja sai teoks vajalikul hetkel. Olen väga tänulik, sest see aitab mul keskenduda sellele, mida armastan kõige rohkem – pühenduda ja keskenduda oma arengule ja muidugi, kiiremini uisutada,“ kommenteeris koostööd Saskia Alusalu. „Olen väga tänulik oma täiustunud tugitiimile, mis võimaldab mul olla veelgi professionaalsem. Kõike seda silmas pidades tegutsen järjepidevalt ja keskendunult järgmise olümpia suunas, mis toimub Pekingis 2022. aastal.“

„Saskia on erakordse pühendumisega sportlane: tema pingutused ja saavutused on eeskujuks nii sportlastele kui kõikidele teistele,“ ütles Nordecon ASi juhatuse esimees Gerd Müller. „Suurettevõtete sponsorlepingud sportlastega on jäänud viimastel aastatel harvemaks – see on trend, mida proovime murda eeskuju näidates. Eesti sportlasi peavad toetama Eesti ettevõtted ning Nordeconi eesmärk on toetada just noori arenemisel, treenimisel ja töötamisel oma eesmärkide nimel. Nendest eeldustest lähtuvad kõik Nordeconi sponsorlepingud.“

„Algava hooaja tähtsamad etteasted tuleb teha Euroopa- ja maailmameistrivõistlustel, mis leiavad aset uue aasta esimeses pooles. Hetkel on plaanis osa võtta kõigist kuuest maailmakarikaetapist, kus osalen oma põhialadel: 3000 m ja mass-stardis,“ täiendas Saskia Alusalu.