Saskia Alusalu: lõpuks loeb ainult see, kas sa oled inimene või mitte, rollid ja rahvused tulevad pärast seda

"Mul oli rõõm osaleda integratsiooniprojekti raames toimunud rulluisukoolitusel Narvas. Sellega seoses tekkis arutuelu, kes siis on venelane ja kes on eestlane? Kas vene keelt emakeelena rääkiv inimene, kes teab Eesti kultuurist, kirjandusest ja ajaloost rohkem, kui mõni Eestis sündinud eestlane, kes näitab enda emakeeleoskust ja "patriotismi" interneti kommentaariumites, tehes ühes lauses vähemalt kümme õigekirjaviga, on vähem või rohkem eestlane? Või vastupidi. Lõpuks loeb küll vist ainult see, kas Sa oled Inimene või mitte. Kõik rollid ja rahvused tulevad pärast seda..." kirjutas 2018. aastal Eesti aasta naissportlaseks valitud Alusalu.

Liitu