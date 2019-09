Rahvusvahelised uurijad tulevad Eestisse ning kuulavad üle ka Andrus Veerpalu

Delfi ja Eesti Päevalehe andmetel kohtuvad FISi ja GSI uurijad nii riigi peaprokuröri kui Eesti Antidopingu esindajatega. Lisaks on neil plaanis rääkida uurimise all olevate sportlastega - Karel Tammjärve ja Andreas Veerpaluga - ning Kasahstani suusataja Aleksei Poltoranini treeneri Andrus Veerpalu, Eesti suusakoondise endise peatreeneri Anti Saarepuu ja Seefeldi MMil Kasahstani koondise määrdemehena töötanud Jaan Alvelaga.

Eesti Antidopingu juhatuse liige Henn Vallimäe ütles Delfile, et ei saa antud teemat kommenteerida. Küsimusele, kas neile on laekunud info rahvusvaheliste uurijate saabumise kohta, sõnas Vallimäe: "Isegi kui on, siis need on sellised asjad, mida ei saa kommenteerida ega kinnitada. Ma arvan, et väga liigne avalikustamine võib ka kahju tuua."