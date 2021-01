Rahvusvaheline uisuliit tegi tulevikutegijast Eva-Lotta Kiibusest pika loo

Loos kirjutati sissejuhatuseks, et hoolimata väikesest rahvaarvust on Eestil korralikud iluisutraditsioonid. Enne tulevikutegijaks nimetatud Kiibust jõudis maailma tipule kõige lähemale Jelena Glebova.

Pühapäeval 18-aastaseks saav Kiibus tuli 2020. aasta alguses Euroopa meistrivõistlustel seitsmendaks, novembris sai ta Moskvas peetud GP-etapil kuuenda koha.

"Tundsin, et rahvas nautis minu uisutamist ja muusikat. See oli imeline. Tundsin pärast GP-etappi nii palju emotsioone. Olen õnnelik, et suutsin ennast pärast lühikava üheksandat kohta kokku võtta," rääkis Kiibus.

Porteeloos mainiti ära ka fakti, et Kiibuse vend on räppar nublu. Kiibuse sõnul ei kavatse ta nublu lugusid oma kavades siiski kasutada.

"Mulle meeldivad ta lood väga, aga pigem eelistan kasutada palasid, millel on rohkem voolavust ja mis sobivad iluuisutamise jaoks rohkem. Kasutan venna lugusid ainult tantsupõrandal," ütles Kiibus.

