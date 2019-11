Port: suuremas pildis võiks Alaver ennast süüdi tunnistada ja kahetseda

"Ma kardan, et see kõneleb kas strateegiast või ka personaalsest hoiakust, et mulle ei lähe see kõik korda. Strateegia selles mõttes, et kui on käimas teisi uurimisi. Kui siin tunnistad end süüdi, võib-olla mõjutab see ka neid teisi protsesse. Suuremas pildis, kui inimene on Eesti spordis olulist rolli täitnud ja teatud mõttes ka alt vedanud, võiks ta ennast süüdi tunnistada ja kahetseda," ütles Port eile "Aktuaalsele kaamerale".

Kuidas kohtuotus mõjub eesti tippspordi tervisele?

Minu arvates ta hästi ei mõju. Ühiskonnale mõjub kinnitavalt. Ühiskond eeldab, et seadust jälgitakse. Meie spordisüsteem ja kogu Eesti riigi maine ja spordi maine, treenerite ja sportlaste maine on kahjustatud ühe inimese poolt ja seni kuni ta seda ei tuunnista ja ei kahetse, seni ma kardan, et sellist head tervist ja jõudu ei ole meie kultuuriruumis piisavalt, et öelda, et kõik on hästi.

