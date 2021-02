Pettunud Ilves: ei saa kuidagi rahul olla, keha ei teinud üldse koostööd

"Kokkuvõttes ei saa kuidagi rahul olla," tõdes Ilves intervjuus ERR-ile, vahendab ERR Sport. "Hüppemäel tegin oma ära, olen ka treeningutel näidanud head stabiilsust. Läks nii, nagu pidi, aga suusarajalt ootasin kindlasti enamat."

"Võib-olla oli täna lihtsalt selline päev, keha ei teinud üldse koostööd. Üritasin algusest peale kiires pundis minna, võib-olla tegin sellega natuke liiga ka. Üritasin lõpuni võidelda nii palju kui suutsin, aga kahju, ei olnud enesetunde poolest päev, mis paneks rõõmustama," lisas kahevõistleja.

"Tundsin, et oleks võimalik juurde panna, aga seda tegema hakates ütles keha "ei". See on selline tunne, mida kunagi rajal tunda ei tahaks," tunnistas Ilves, kes alustas suusaõitu viiendalt kohalt.