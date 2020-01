Otsepilt: Škoda jäähallis võtavad mõõtu 450 iluuisutajat enam kui kümnest riigist

Võistluse eesmärk on elavdada kodumaist võistluskalendrit ning anda iluuisutajatele võimalus oma uue hooaja kavad proovile panna tihedas rahvusvahelises konkurentsis, seisab ürituse pressiteates.

Kohale on saabunud ligi 450 võistlejat rohkem kui kümnest riigist. Kaugemad tulijad on tulnud Jaapanist, Austraaliast ning Araabia Ühendemiraatidest. Võistlejate vanusskaala ulatub lasteaialastest kuni seitsmekümnendate eluaastateni. Võistluste otseülekannet saab jälgida siin:

"Olen väga rõõmus, et meie võistlustele saabub nii palju uisutajaid. Meie uisukoolile on saanud traditsiooniks kutsuda jaanuari alguses Tallinnasse uisutajaid omavahel jõudu katsuma, tänavu on juba üheksas kord," sõnas TVUK uisukooli peatreener Tiiu Valgemäe.