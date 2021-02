OTSEBLOGI | Suusahüppajad Artti Aigro ja Kevin Maltsev alustavad MMi

Normaalmäe suusahüpete kvalifikatsioon

Maltsevi olukord on ootamatult muutunud ning ta peab veel edestama vaid kolme meest, et lõppvõistlusele saada.

Kui hüpanud on 16 meest, on Maltsev 10. kohal. Aigro võistlusnumber on 34.

Maltsev hüppas 83,5 meetrit ja sai 94,1 punkti. 50 hulka on raske jõuda.

Võistlus on alanud.