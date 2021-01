OTSEBLOGI | Suurepärase hüppe teinud Artti Aigro pääses MK-etapil kindlalt teise vooru

Suusahüpete MK Titisee-Neustadtis

Robert Johansson on uus liider 263,3 punktiga. Aigro on 18. kohal. Kuuel mehel on veel hüpata.

Norralane Marius Lindvik hüppas 135,5 meetrit ja tõusis 259,2 punktiga liidriks.

Hetkeseis:

Kui teise hüppe on teinud 18 meest, on Aigro langenud 12. kohale. Liider on jaapanlane Ryoyu Kobayashi 252,4 punktiga (135,0m).

Artti Aigro teine hüpe on paraku vaid 124,5 meetrit pikk. Eestlane läheb 224,7 punktiga 9. kohale. Kui suuri ebaõnnestumisi ei tule, kuulub eestlasena 24. koht.

Avavooru järel oli Aigrol Forfangi ees 12-punktiline edu.

Peagi on ka Aigro kord. Liider püsib muutumatu.

Forfang püsib kindla liidrina, kui teise vooru hüppe on teinud üheksa meest. Pius Paschke on jätkuval teisel kohal.

Norralane Johann Andre Forfang parandab avavooru tulemust lausa 18 meetri võrra ja saab kirja 144-meetrise hüppe. See viib ta 246,4 punktiga kindlalt liidriks.

Pius Paschke hüppas 136 meetrit ning läks üldsummaga 235,3 punkti liidriks.

Teine hüppevoor on alanud.

Võistluse teine voor algab kell 18.15.

Võistluse avavoor on lõppenud poolaka Dawid Kubacki võiduga. Poolakaid on esiviisikus koguni neli. Aigro on tublil 16. kohal.

Dawid Kubacki on uus liider 143 meetri ja 141,9 punktiga. Aigro on nüüd 15. kohal.

Kui tornist on tulla veel viiel mehel, on uus liider Piotr Zyla ning Aigrole kuulub 12. koht.

21-aastase Aigro karjääri parim MK-tulemus pärineb tänavuselt Ruka etapilt, kus ta saavutas 14. koha.

Hetkeseisuga on Aigro 9. kohal. Avavoorus on hüpata veel kaheksal tugeval mehel.

Jaapanlane Ryoyu Kobayashi tõuseb Aigro ette kuuendaks.

37. hüppaja, poolakas Andrzej Stekala tõuseb liidriks 143,5-meetrise hüppe ja 137,3 punktiga. Aigro on nüüd kuues.

Hetkeseis:

Tere õhtust! Eesti suusahüppaja Artti Aigro tegi Saksamaal Titisee-Neustadtis toimuval MK-etapil põhivõistluse avavoorus suurepärase hüppe ja tagas pääsu teise vooru. Aigro hüppas HS142 mäel 135 meetri kaugusele ja teenis selle eest 120,8 punkti. Kui 50-st mehest on hüpanud 32, hoiab eestlane kõrget viiendat kohta.