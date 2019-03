OTSEBLOGI | "Suud puhtaks" keskendub dopinguskandaalile, stuudios ka Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse juht Peep Pahv

"Suud puhtaks" räägib dopinguskandaalist

Peep Pahv: "Ma ei ole päris nõus, et saaks ühte patta valeaudi ütlemise ja dopingu tarvitamise. Võistlusmomendis - oli aut või ei ole - on väike pettus, mida ei tohiks olla, aga paratamatult meist kõik on elus teindu. Dopingu tarvitamine on süsteemne pettuse peale välja minek."

Heiko Väät, kergejõustikutreener: "Tegelikult, mis see on? See on lapsevanemate soov saada laps olümpiavõitjaks. Kõik hakkab lapsevanematest pihta. Tema tuuakse trenni, tema hakkab seda tegema. Treenerid võtavad selle lapse, tegutsevad. Kui satubki laps treeneri juurde, kes kasutab musti võtteid, on selle lapse jaoks ebaõnn - tema elu on rikutud."

Aave Hannus, spordipsühholoog: "Spordi traagika on see, et võita saab ainult üks. Kui on ressursid piiratud, hakkad vaatama, kuidas saaksid sina olla see, kes võidab. Spordiga hakatakse tegelema üsna vara. Petmisega alustatakse ka reketispordis (lapsevanemad ja lapsed valetavad jooneotsuseid). Üks kurb asi on soov võita. Kurb on see, et selleks petetakse. Soov võitmise kaudu ennast realiseerida või saada tunnustust saab inimese osaks tema minapildist. Surve läheb järjest-järjest suuremaks."

Ka Kanal2 uuriva ajakirjanduse saates "Radar" pakutakse täna dopinguteemalist eriväljaannet. Toome blogis välja ka sellest saatest noppeid.

Sissejuhatuseks tuuakse välja Andrus Veerpalu ja Kristina Šmigun-Vähi dopingujuhtumite lõpuni lahendamata jätmine ning soomlaste skandaal 2001. aasta Lahti MM-il.

