OTSEBLOGI | Ruka minituur: kahevõistluse hüppevoor jäeti keeruliste ilmaolude tõttu ära, Johaug jätkab valitsemist

Tuletame meelde, et eestlastest on stardis Kaarel Kasper Kõrge, kes alustas sõitu 71. kohalt.

Kläbo juhib 1,1 km peal Bolšunovit 21,7 sekundiga. Iversen jääb omakorda venelasest 0,4 sekundiga maha.

Meeste 15 km sõit on alanud!

Meeste 15 km jälitussõit algab kell 13.50.

Teise koha võtab venelane Tatiana Sorana. Kolmandaks tuleb rootslanna Ebba Andersson. Esimesena jääb kolme hulgast välja tema kaasmaalane Frida Karlsson.

Johaug jõuab finišisse ülekaaluka võiduga, ajaks 25.06,2.

Johaug juhib 7.5 km peal juba 42 sekundiga. Teise koha peale on aga kõik veel lahtine. 2. - 8. koht mahub praegu kolme sekundi sisse.

Poole distantsi peal on Johaugi edu juba üle poole minuti.

Johaug on kasvatanud 3.6 km peal edu Karlssoni ja Co ees juba 23 sekundi peale.

Aveli Uustalu stardiprotokolli kohaselt starti ikkagi ei tulnud.

Johaugi edu jälitajate ees on üle 16 sekundi.

Johaug on startinud!

Aveli Uustalu pääseb rajale 63ndana, Johaugist 4.04 hiljem.

Stardijärjekord. Kas Karlsson ja Co saavad Johaugi vastu?

15 minuti pärast on algamas naiste murdmaasuusa 10 km jälitussõit.

Suusablogi jätkub seega kell 12.50 algava naiste murdmaa jälitussõiduga.

Riiberi kohta kinnitas rahvusvahelise meediale uudist ka FIS-i kahevõistluse juht Lasse Ottesen.

Ühtlasi tähendab see, et sarja üldliider Riiber täna starti tulla ei saa! Nimelt diskvalifitseeriti norralane neljapäeval ebasobiva hüppekombinesooni tõttu.

Suusasõidu stardijärjestus pandi paika neljapäevase proovivõistlus tulemusena, kus Ilves saavutas neljanda koha. Seega stardib eestlane täna neljandana!

Korraldajad teatasid, et hüppevoor jääb keeruliste ilmaolude tõttu ära.

Keeruliste tuuleolude tõttu on start viibimas.

Ilves hoiab MK-sarja üldarvestuses Ruka MK-etapi viimase võistluse eel 58 punktiga kaheksandat kohta. Liider on 200 silmaga Jarl Magnus Riiber.

Tervist, spordisõbrad! Kahevõistluse hüppevoor algab juba poole tunni pärast. Stardis on 51 sportlast, Kristjan Ilves teeb oma hüppe 44ndana.

