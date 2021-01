OTSEBLOGI | Riiberile hüppevõistlusel vastast ei leidunud, Ilves sai 16. koha

KAHEVÕISTLUSE MK-ETAPP VAL DI FIEMMES

10 km suusasõit algab Eesti aja järgi kell 14.45.

Põhivõistlus on lõppenud. Viimase hüppega tõusis ülekaalukalt liidriks MK-sarja valitseja Jarl Magnus Riiber, kes kogus 144,3 punkti. Tema edu lähima jälitaja, jaapanlase Akito Watabe ees on koguni 40 sekundit. Ilvese laeks jäi lõpuks 16. positsioon. Ta alustab Riiberist 1 minut ja 25 minutit sekundit hiljem.

43 sportlase seas hoiab Ilves üheksandat positsiooni.

Võistlus on nüüd jätkumas.

Peale Ilvese hüpet on tuuleolud läinud keerulisemaks ning Eero Hirvonen peab oma korda ootama.

Ilves saab kirja 102-meetrise hüppe, millega kogub 123 punkti! Sellega läheb ta 39 sportlase seas seitsmendale kohale.

Peagi on oma võimalust saamas Ilves!

37 sportlast on hüpanud, uueks liidriks on kerkinud jaapanlane Ryota Yamamoto (128,6 punkti).

20 sportlast on hüppe teinud, Muhlethaler on jätkuvalt esimene,

Korraliku hüppe teeb aga prantslane Laurent Muhlethaler, kes hüppab 101,5 meetrit ning teenib 127,7 punkti.

9 sportlast on hüppe teinud, esikohta hoiab hetkel prantslane Gael Blondeau 113,8 punktiga.

Põhivõistlus on alanud!

Nagu proovivoorus, teeb ka põhivõistlusel Ilves oma hüppe 39ndana.

Viimases proovivoorus sai Ilves kirja 92,5-meetrise hüppe, millega kogus 60,5 punkti. Sellega ta sai 21. koha.

Ilves hüppab järjekorras 39ndana.

Tervist, spordisõbrad! Kahevõistluse MK-etapi hüppevooru põhivõistlus on õigepea algamas. Proovihüpped on aga juba käimas.