OTSEBLOGI | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel, Artti Aigrol ja meie suusasprinteritel?

Talispordialade MK-etapid (19.12)

Jaapanlane Yoshito Watabe jäigi proovivooru parimaks. Norralane Jarl Magnus Riiber oli teine, Ilves sai kuuenda tulemuse.

Tere, spordisõbrad! Kahevõistluse MK-etapil Ramsaus on käimas proovivoor. Kristjan Ilves sai just kirja 92-meetrise hüppe, mis andis 69,9 punkti. See on hetkel neljas tulemus. Jaapanlane Yoshito Watabe on seni parim 93,5 meetri ja 74,8 punktiga.