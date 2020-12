OTSEBLOGI | Kristjan Ilves sai Ramsau MK-etapi hüppevõistlusel 12. koha. Kuidas läheb meie suusasprinteritel?

Talispordialade MK-etapid (19.12)

Hetkel on meeste 1,3 km sprindi kvalifikatsiooni kiireima aja sõitnud välja prantslane Lucas Chanavat. Tema ajaks on 2.19,57. Kilbi stardinumber on 29 ja Himmal 48. Üldse läheb rajale 69 meest.

Ja juba on alanud ka murdmaasuusatamise MK-etapp Dresdenis, kus tulevad vabatehnikasprindis starti Marko Kilp ja Martin Himma. Nagu ka eelmisel etapil pole ka Saksamaal stardis Norra, Rootsi ja Soome suusatajaid.

Norralane Jarl Magnus Riiber paneb hüppevõistluse kinni 94,5-meetrise õhulennuga, mis andis 132,9 punkti. Kristjan Ilves sai 12. koha ja kaotab murdmaadistantsi eel Riiberile 54 sekundiga.

Norralane Jens Luraas Öftebro hüppab Ilvese ette 10ndale kohale. Jäänud veel MK-sarja liider Riiber.

Johannes Lamparter läks teisele kohale, Ilves kümnes.

Viiel mehel veel hüpata. Ilves on tõrjutud 9. kohale.

Kristjan Ilves hüppas 90 meetrit, sai 119,4 punkti ja läks 8. kohale. Kahjuks paar meetrit vähem kui proovivoorus. Vahe liider Watabega on 44 sekundit.

Jaapanlane Yoshito Watabe on uus liider - 94 meetrit ja 130,3 punkti. Edu Geigeri ees on 10 km murdmaadistantsi eel 15 sekundit.

Enne Kristjan Ilvest on veel neli meest.

Sakslane Vinzenz Geiger tõuseb liidriks 92-meetrise hüppega, mis andis 126,6 punkti. Esikolmik on kõigest viie sekundi sees.

Uus liider - jaapanlane Ryota Yamamoto hüppas 92 meetrit ja teenis 126,1 punkti. Edu norralase Espen Björnstadi ees on 0,7 punkti ehk kolm sekundit.

Teine norralane pressis esikolmikusse.

Austerlane Martin Fritz tõuseb 118,8 punktiga (88,5 m ) kolmandaks. Hüppe on teinud 25 meest.

18 meest on hüpanud. Teiseks on ennast pressinud Björnstadi ja Schmidi vahele prantslane Laurent Muhlethaler (90,5 m, 121,2 p).

Hetkeseis:

Kümme meest on hüpanud, kindel liider on jätkuvalt Björnstad.

Võistlus on käimas. Juhtima on asunud esimeste hüpete järel norralane Espen Björnstad, kes sai kirja 93-meetrise hüppe eest 125,4 punkti.

Ilves tuleb 50 mehe konkurentsis hüppetornist alla 43ndana.

Kahevõistluse võistlusvoor HS 98 mäel algab kell 11.45.

Jaapanlane Yoshito Watabe jäigi proovivooru parimaks. Norralane Jarl Magnus Riiber oli teine, Ilves sai kuuenda tulemuse.

Tere, spordisõbrad! Kahevõistluse MK-etapil Ramsaus on käimas proovivoor. Kristjan Ilves sai just kirja 92-meetrise hüppe, mis andis 69,9 punkti. See on hetkel neljas tulemus. Jaapanlane Yoshito Watabe on seni parim 93,5 meetri ja 74,8 punktiga.