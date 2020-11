OTSEBLOGI | Kristjan Ilves saavutas hooaja esimesel MK-etapil viienda koha

Suusahooaeg algab!

Eestlastest on täna võistlustules veel suusahüppajad Kevin Maltsev ja Artti Aigro. Meeste suusahüpete kvalifikatsioon algab kell 17.45.

TOP15:

Kristjan Ilves langes kaks kohta, aga viies tulemus on ikkagi tõsiasi!

Riiber paneb lõpuks ikkagi paremuse maksma, Lamparter kaotab talle 1,2 sekundiga.

Kas Ilves suudab enda kohta hoida?

Praeguseks on selge, et võitja selgitavad Lamparter ja Riiber.

Ilves hoiab kolmandast kohast 3.6 km peal kinni!

Ilves on poole distantsi peal langenud kolmandaks, aga püsib ilusti hetkel esineliku tempos.

Riiber on tõusnud juba Ilvese kannule

1.1 km peal kaotab Ilves Pamparterile 15,1 sekundiga.

Lamparter ja Ilves on pääsenud rajale!

Stardijärjekorra esikümme:

Tuletame meelde, et kell 16 on algamas kahevõistluse 5 km murdmaasõit.

Meeste finaalis teenisid norralased kolmikvõidu. Esikoha ei saanud aga Kläbo, vaid hoopis Valnes. Kläbo oli teine ja Iversen kolmas.

Meeste finaal kohe algamas:

Naiste sprindi finaali valitsesid kolm rootslannat: 1. Linn Svahn, 2. Maja Dahlqvist, 3. Jonna Sundling.

Meeste poolfinaalide koosseisud:

Esimese kahe veerandfinaali tulemused:

Kilp jäi laskumisel konkurendi suusakepi taha kinni ning alustas viimast tõusu kuuendana.

Soomlane Mäki ja Bolšunov võtavad esimesed kaks kohta, pettunud Kilp jäi viimaseks.

Laskumisele läks Kilp aga neljandana.

Distantsi keskel väikse tõusu peal on Kilp samuti kolmas.

Kilp läks esimesse kurvi kolmandana.

Esimese veerandfinaali võitis Kläbo 0,19 sekundiga Valnesi ees. Meelde tuleb jätta ka ajad 2.35,55 ja 2.35,65 (Hakola ja Belov), sest kaks paremat viie veerandfinaali peale pääseb samuti edasi.

Kohe on Kilbi kord!

Esimene meeste veerandfinaal läks! Milline seltskond siin on! Kläbo, Erik Valnes, Ristomatti Hakola, Jevgeni Bolšunov, Andrew Musgrave, Maicol Rastelli.

Esimese meeste veerandfinaali stardiks pakutakse 13.57. Praegu startis naiste neljas veerandfinaal.

Naiste sprindi veerandfinaalid on alanud.

Tormis Lainele jäi Austrias kirja 59. koht. Lõpetajatest eelviimane. Parima tulemusega pääses 16 parema sekka play-off vooru sakslane Stefan Luitz, kelle koondaeg kahe vooru peale oli 45,77. Laine kaotas talle 2,78 sekundiga.

Selgunud on ka Marko Kilbi vastased veerandfinaalis (2. veerandfinaal): Joni Mäki, Aleksandr Bolšunov, Johan Häggström, Andrei Melnitšenko, Andrew Young.

Hüppevoor lõppenud! Ilves läheb rajale 11 sekundit peale Johannes Lampeteri. Kolmandana stardib Ryota Yamamoto (+0.24), neljandana Jarl Magnus Riiber (+0.32), viiendana sakslane Manuel Faisst (+0.43), kuuendana Mario Seidl (+0.45). https://twitter.com/RukaNordic/status/1332280204044230656

Kahel mehel vaja veel hüpata, Ilves on veel teine.

Ilves on ikka teisel kohal, kui 37 meest on tornist alla tulnud. Kolmandaks on vahepeal tõusnud jaapanlane Ryota Yamamoto, kes stardib suusarajale Ilvesest 13 sekundit hiljem.

Võistlus sai uue liidri. Austerlane Johannes Lamparter hüppas 147,5 meetrit ja sai 158,8 punkti. Möödus Ilvesest 2,8 punkti ja suusarajal 11 sekundiga.

Ilves juhib praegu austerlase Mario Seidli ees (147,6 punkti), edu suusarajale arvutatuna on 34 sekundit.

Treeneri rusikas oli samuti püsti. Läheb esimeseks. Punkte 156.

144 meetrit.

Taas ilus pikk hüpe!

Ilvese kord hüpata...

Kahe vooru tulemuste peale kokku leiab Tormis Laine 59. kohalt.

Tormis Laine sai Austrias paralleelsõidu 1. voorus sinise raja meestest 32. koha, käimas on teine voor.

Hüppetornis on kümnes hüppaja. Meenutame, et Ilves hüppab 26-ndana.

Kõik mehed on finišis: Kilp 13. (+8,12), Päärson 65. (+18,00), Kõrge 76. (+21,93). Viimasena ehk 30ndana pääses veerandfinaali soomlane Lauri Lepistö (+10,61). Top6: 1. Kläbo (Norra), 2. Valnes (Norra; +1,62), 3. Mäki (Soome; +3,70), 4. Taugboel (Norra; +3,77), 5. Bolšunov (Venemaa; +4,17), 6. Pellegrino (Itaalia; +4,42). https://twitter.com/mrigorahmedov/status/1332263518494740480

Kaspar Päärson sõitis parema aja kui Kõrge. Hetkel koht 65., kaks meest veel tulemata.

Kilbi edasipääs veerandfinaali on kindel, seda ei võta enam keegi ära.

Kaarel Kasper Kõrge finišis hetkel 57. (+21,93 parimale) ehk eelviimane. Kilp ikka 13.

Ilves teeb oma hüppe põhivoorus 26-ndana. Riiberi rinnal on number 53.

Finišis Kilp hetkel 13. (+8,12 sek parimale). Juhib Johannes Hösflot Kläbo teise norralase Erik Valnesi (+1,64) ees. Poole maa peal oli liider Aleksandr Bolšunov, kes edestas Kläbot 0,1-ga, finišis on venelane viies.

0,7 km peal Kilp 24. (+3,7 sek kaotust parimale).

Kilp startis!

Eurospordi kahevõistluse ülekanne algas Ilvese proovivooru tulemuse ettelugemisega. "Eestlane, kes treenib Norras," tutvustati meie meest.

Esimesed mehed on sprindi kvalifikatsioonile startinud. Kilp (nr 41) alustab kell 11.50, Kõrge (58) 11.54, Päärson 12.00. Mehi on kokku stardis 87.

Kristjan Ilves hüpetes proovivooru parim. Ta hüppas 144 meetrit ja sai 129,8 punkti. Teisel kohal on sakslane Manuel Faisst (142 meetrit, 118,8 punkti). Kolmas valitsev maailmameister Jarl Magnus Riiber (139,5 meetrit, 118,6 punkti). Põhivooru näeb alates kella 11.50-st Eurospordist.

30 parema sekka pääses viimasena Therese Johaug ajaga 3.07,11 (+11,34 sek kaotust parimale). Uustalust jäi edasipääs seega rohkem kui 10 sekundi kaugusele.

TOP 10:

Uustalu finišis 57. kohal (+21,77), Udras 67. (+26,94). Veerandfinaalidesse asja pole.

Parima ajaga on finišis hetkel norralanna Ane Appelkvist Stenseth (2.55,94). 0,7 km peal kaotas Udras talle 8,3, Uustalu 8,9 sekundiga. Meie naiste kohad olid selles punktis 58. ja 60.

Eesti naised on rajal, ootame tulemusi.

Udras saab lähte kell 11.16, Uustalu minut hiljem. Kokku on stardis 76 naist.

Naiste sprindi kvalifikatsiooni start on Rukal antud.

